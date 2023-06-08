Advertisement
HOT ISSUE

TBS Energi (TOBA) Bakal Bangun Pabrik Kendaraan Listrik di Jawa Barat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:25 WIB
Kendaraan Listrik (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) akan membangun pabrik kendaraan listrik di Jawa Barat. Aksi korporasi itu untuk mendukung ekosistem pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai (EV battery) di dalam negeri.

Wakil Direktur Utama TBS, Pandu Sjahrir mengatakan, pembangunan pabrik listrik difokuskan untuk kendaraan roda dua berbasis EV battery. Saat ini peoses pembangunan terus digodok manajemen.

"Kita sudah announced (umumkan), bangun (pabrik)," ujar Pandu saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pasca RUPSLB, Kamis (8/6/2023).

Dia memastikan pabrik kendaraan listrik tetap mengedepankan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sehingga, sumber daya yang berasal dari impor bisa ditekan.

"Poinnya harus ikutin mau nya pemerintah biar kita juga bisa mendapatkan insentif untuk bisa orang beli motor listrik kita dong. Kalo bisa kita sebesar-besarnya," ucapnya.

