57 Emiten Gelar Aksi Korporasi Hari Ini, Ada JSMR hingga TLKM

, Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:03 WIB

Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)

JAKARTA - Sebanyak 57 emiten akan menggelar aksi korporasinya pada hari ini, Jumat (9/6/2023).

Dikutip dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), ada sejumlah emiten yang hari ini melaksanakan RUPS hingga pembagian dividen.

Di mana para emiten ini ada JSMR, PGAS hingga TLKM.

Berikut daftar lengkap aksi korporasi hari ini:

1. ABMM

tanggal Pembayaran Dividen Tunai ABM Investama Tbk

2. AGRS

tanggal distribusi HMETD PT Bank IBK Indonesia Tbk.

3. AKSI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk di Friendly Meeting Room, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jend Sudirman, RT.001, RW.003, Gelora, Tanah Abang, Jakarta

4. APIC

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk di Hotel Mulia Jakarta

5. BCIP

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Bumi Citra Permai Tbk di Jl Kramat Raya No. 32-34, Senen - Jakarta Pusat

6. BMSR

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 Bintang Mitra Semestaraya Tbk di Gedung Graha BIP Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23, Karet Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan 12930