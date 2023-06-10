FIFA Matchday Indonesia vs Argentina, Perputaran Uang Bisa Tembus Rp500 Miliar

JAKARTA - Pertandingan antara Indonesia dengan Argentina di FIFA Matchday diprediksi bakal meningkatkan perekonomian masyarakat termasuk pelaku UMKM.

Adapun pertandingan yang akan menghadirkan Lionel Messi cs tersebut diproyeksikan dapat membuat perputaran uang sebesar Rp500 miliar.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menilai bahwa perputaran uang bisa didapatkan tak hanya dari segi penjualan tiket saja, tetapi juga dari aspek-aspek terdampak lainnya.

“Dilihat dari berbagai aspek seperti merchandise, hak siar, sponsorship, akomodasi, transportasi, pelaku industri makanan dan minuman, termasuk ke pelaku UMKM di sektor tersebut membuat perputaran uang bisa mencapai kurang lebih Rp500 miliar. Jadi diperkirakan sampai menjelang hari-H kegiatan ekonomi mulai dari hulu hingga ke hilirnya hingga ke industri turunannya akan semakin ramai karena terdorong pertandingan ini," ujarnya.

Selain sebagai dampak ekonomi yang besar, Ketum PSSI Erick Thohir menyebut laga pertandingan FIFA Matchday tersebut juga sangat penting untuk membangun karakter sepakbola nasional.