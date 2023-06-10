Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI? Ini Sosoknya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |21:01 WIB
Siapa Pemilik PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI? Ini Sosoknya
Siapa pemilik PT GNI (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI? Ini sosoknya. PT GNI merupakan perusahaan industri pengolahan smelter nikel yang pabriknya beroperasi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Perusahaan tersebut sudah berdiri sejak 2019. Adapun pembukaan pabrik PT GNI di Morowali diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 27 Desember 2021 lalu. Namun, beberapa waktu lalu pabrik ini sempat menjadi sorotan sebab terjadi bentrok antar pekerja lokal dan asing hingga memakan korban.

Lantas, siapakah sebenarnya pemilik PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI tersebut? Ternyata sosok pemilik PT GNI adalah seorang pengusaha asal China Tony Zhou Yuan yang juga menjabat sebagai Direktur Operasional PT GNI.

Pabrik tersebut berada di bawah kepemilikan perusahaan baja China, Jiangsu Delong Nickel Industry Co. Ltd, yakni perusahaan pertambangan nikel yang bergerak di bidang penambangan, peleburan, serta pemurnian nikel.

Adapun pembangunan pabrik PT GNI di Morowali dibangun dengan investasi Rp42,9 triliun. Dalam prosesnya, PT GNI menerapkan Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) teknologi ramah lingkungan dengan mengembangkan 25 jalur produksi.

Halaman:
1 2
