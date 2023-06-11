10 Fakta Daftar Terbaru Orang Terkaya di Dunia 2023

JAKARTA – Fakta orang terkaya di dunia hingga daftar para miliarder tahun 2023. Dari bos LVMH Bernard Arnault, Elon Musk hingga Carlos Slim Helu&family.

Forbes mencatat, harta orang paling terkaya mencapai USD211,4 miliar setara Rp3.165 triliun. Pada Januari 2021, orang terkaya tersebut mengakuisisi toko perhiasan Amerika Tiffany & Co seharga USD15,8 miliar dan diyakini sebagai akuisisi merek mewah terbesar yang pernah ada.

Berikut okezone merangkum fakta Orang Terkaya di Dunia 2023, Minggu(11/6/2023):

1. Bos LVMH Bernard Arnault

Pada awal bulan, posisi Bernard digeser oleh pemilik Tesla Elon Musk. Namun berdasarkan data realtime billionaires, peringkat pertama kembali dipegang Bernard.

Diketahui saat ini Bernard Arnault & family memiliki kekayaan hingga USD214,6 miliar

2. Elon Musk

Orang terkaya di dunia dengan posisi kedua ialah Elon Musk. Padahal awal bulan Juni 2023, Elon Musk menduduki posisi jadi orang kaya pertama di dunia dengan jumlah kekayaan USD211,4 miliar.

Diketahui Kekayaan Bernad dan Elon Musk hanya selisih USD200 juta saja.

3. Jeff Bezos

Kedudukan orang terkaya di dunia selanjutnya ialah seseorang yang memiliki perusahaan terbesar di Amerika yakni Amazon, yang telah dimilikinya sejak didirikan pada 5 Juli 1994.

Diketahui kekayaan bersih yang dimiliki oleh Jeff Bezos hingga mencapai USD149,3 miliar.