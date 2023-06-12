Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Perusahaan Jusuf Kalla hingga Harta Kekayaan Hampir Rp1 Triliun

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |03:05 WIB
4 Fakta Perusahaan Jusuf Kalla hingga Harta Kekayaan Hampir Rp1 Triliun
Jusuf Kalla (Foto: OKezone)
A
A
A

JAKARTA - Jusuf Kalla merupakan mantan wakil presiden RI ke-10 dan ke-12. Ia diketahui memiliki kekayaan hampir Rp1 triliun.

Dirangkum Okezone, Senin (12/6/2023) berikut ini fakta-fakta perusahaan JK hingga harta kekayaan hampir Rp1 triliun.

1. Perusahaan Besar

Kekayaannya tersebut tentunya tidak hanya berasal dari posisi mantan wakil presiden yang pernah dijabatnya. Tetapi Jusuf Kalla juga memiliki perusahaan besar yang bergerak diberbagai sektor.

2. Harta kekayaan hampir Rp1 triliun

Diketahui total harta kekayaan Jusuf Kalla berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2018 yaitu mencapai sekitar Rp900,837 miliar.

Halaman:
1 2
