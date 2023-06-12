5 Fakta Terkini Rekrutmen Bersama BUMN 2023

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN 2023 telah terlaksana sejak 11 Mei 2023, kini Pelaksanaan rekrutmen Bersama BUMN telah ditahap uji tes rekrutmen bersama BUMN

Hasil pengumuman Rekrutmen Bersama BUMN pun telah diumumkan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Peserta yang dinyatakan lulus/tidak lulus akan menerima email dari FHCI.

Berikut okezone merangkum fakta terkini Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Senin (12/6/2023):

1. Hasil pengumuman Rekrutmen Bersama BUMN

Hasil pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2023 akan diumumkan pada 1 Juni 2023. Para peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti serangkaian tes selanjutnya.

"Peserta yang lulus/tidak lulus akan mendapat email resmi dari panitia Rekrutmen Bersama BUMN. Jangan lupa untuk mengecek email dan website resmi secara berkala," tulis FHCI melalui akun Instagramnya.