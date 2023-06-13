Dari Rumah ke Rumah Hingga Buka Bisnis Daring, Perjalanan Inspiratif Wirausahawan Muda Indonesia

Fitrah Kusumaningtyas dan Ibu Ai saat Peluncuran Program Strive Indonesia Pada 4 April 2023 lalu/ Foto: Dok Mastercard

Jakarta- Fitrah Kusumaningtyas adalah seorang wirausahawan muda dari Mekarsari, sebuah desa kecil di Bandung, Jawa Barat. Ia memulai usahanya pada tahun 2018, dengan menjual berbagai macam roti dari rumah ke rumah atau menitipkannya ke warung. Namun, ia mengalami kesulitan dalam mempromosikan produknya, karena desanya kecil dan tidak banyak orang yang tahu tentang bisnisnya.

Mimpi Fitrah sirna akibat pandemi pada tahun 2020, dan ia harus menghentikan usahanya. Saat itulah ia mendengar tentang program bimbingan digital dari MicroMentor Indonesia (MMI), sebuah program kemitraan antara Mastercard Center for Inclusive Growth, Bank Commonwealth, dan Mercy Corps Indonesia, program yang mengubah kehidupan banyak orang dan membentuk masa depan ekonomi Indonesia.

Ide di balik MMI sangat sederhana namun sangat kuat, yaitu menghubungkan para wirausahawan dengan para relawan profesional dan mentor berpengalaman yang dapat membimbing mereka dalam perjalanan menuju kesuksesan.

Hingga Desember 2022, MMI telah menjangkau lebih dari 187.000 usaha kecil dan 27.000 relawan mentor di Indonesia, sehingga menjadi komunitas usaha kecil dan relawan mentor terbesar di Indonesia.

Fitrah mendapatkan banyak pelajaran berharga dari program tersebut. Sekarang ia mengerti bagaimana menghitung harga pokok penjualan dan keuntungan, memisahkan keuangan bisnis dan pribadi, memasarkan produknya melalui berbagai platform digital, menggunakan dompet elektronik, serta membuat produknya lebih menarik dengan menambahkan label dan membuat kemasan yang menarik. Pelatihan ini juga membantunya mendapatkan sertifikat halal sehingga meningkatkan jumlah pelanggannya.

Sebelum memanfaatkan platform digital, penjualan Fitrah hanya sekitar Rp500.000 per bulan. Namun, setelah mengikuti program ini, penjualannya meningkat lima kali lipat menjadi Rp2,5 juta per bulan. Fitrah juga telah bekerja sama dengan mentornya untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan socio-commerce dan marketplace.