HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Daftar Menjadi Agen Elpiji 3 Kg

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:47 WIB
Ini Cara Daftar Menjadi Agen Elpiji 3 Kg
Gas LPG 3 kg. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mengetahui syarat dan cara untuk menjadi agen elpiji 3 kg sangat menarik, terutama bagi masyarakat yang ingin mencoba bisnis ini. Pasalnya bisnis ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar lantaran gas elpiji menjadi salah satu kebutuhan pokok rumah tangga.

Untuk memulai bisnis ini, setidaknya dibutuhkan modal sekitar Rp100 juta dengan rincian sudah termasuk biaya operasional mulai dari mobil angkut, sewa tempat, dan pembelian tabung gas.

Sebelum membuka bisnis ini, tentunya ada persyaratan yang harus dilengkapi. Mulai dari persyaratan dokumen hingga persyaratan sarana dan fasilitas agen elpiji 3 kg.

Adapun untuk cara mendaftar menjadi agen elpiji 3 kg dapat dilakukan secara online melalui situs https://kemitraan.pertamina.com/. Berikut ini langkah pendaftaran online agen elpiji 3 kg.

Proses Input Data: pendaftar mengisikan informasi detail meliputi pemilihan lokasi, registrasi, aktivasi akun, profil pengusaha, profil perusahaan, tata letak.

