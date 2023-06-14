Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Juri America's Got Talent Simon Cowell Pernah Nyaris Bangkrut, Begini Ceritanya

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |03:01 WIB
Simon Cowell. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Juri America’s Got Talent Simon Cowell ternyata pernah hampir bangkrut gara-gara kartu kredit dan pemberitaannya sempat heboh.

Hal tersebut terjadi saat Simon melakoni pekerjaan lainnya seperti menjadi pengusaha, penulis skenario, dan aktor. Ia pun juga menandatangani proyek-proyek dengan nominal fantastis.

 BACA JUGA:

Jadi tidak heran jika di usia ke 63 tahun Simon memiliki harta kekayaan mencapai 390 juta euro atau setara Rp6,2 triliun.

Namun, dibalik kesuksesannya Simon juga pernah mengalami masa sulit. Saat berusia 28 tahun, dia pernah terjebak dalam pola hidup yang boros dan tanpa disadari terlibat dalam pengeluaran yang tidak terkendali.

 BACA JUGA:

Saat dia mulai menghasilkan uang, ia berani menggunakan kartu kredit sebagai sumber pendanaan untuk gaya hidupnya yang mewah dan berlebihan tanpa memikirkan konsekuensinya.

Halaman:
1 2
