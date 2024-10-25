Ridwan Kamil Dorong Anak Muda Jakarta Jadi Pebisnis Usai Belanja Parfum hingga Jersey Persija di USS 2024

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil merogoh kocek cukup dalam untuk membeli beragam produk lokal di gelaran Urban Sneaker Sociesty (USS) Jakarta 2024 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

Ridwan Kamil mendatangai USS serta membeli beberapa barang memang dilakukan untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya Jakarta.

"Saya belanja banyak barang, beli jersey Timnas, beli jersey Persija, sepatu, blazer, kaos kaki, jaket, parfum buat ibu, dan parfum buat kucing saya juga dua. Saya beli baju Persija tiga, ada yang terdapat tandatangan Greg Nwokolo juga," kata Ridwan Kamil.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengaku sangat bahagia melihat gelaran USS yang diselenggarakan oleh anak muda. Terlebih, gelaran ini tak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia saja, namun diminati oleh pengunjung dari luar negeri.

"Saya sangat bahagia melihat konsistensi dari anak muda pegiat ekonomi kreatif yang mampu membuat sebuah kegiatan berskala internasional karena ternyata ada beberapa brand yang dipamerkan hasil kolaborasi dengan asing," papar dia.

Kebahagiaan Ridwan Kamil makin membuncah kala melihat antusiasme warga asing untuk berbelanja di USS 2024. "Pembelinya juga banyak sebagian dari asing. Perputaran uangnya juga luar biasa, puluhan miliar. Ini menandakan kalau nanti kita perbanyak event ekonomi kreatif buat anak muda bisa mendorong kreativitas mereka untuk semakin maju," cetusnya.