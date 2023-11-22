Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peran Penting Brand Image dalam Dongkrak Penjualan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:11 WIB
Peran Penting <i>Brand Image</i> dalam Dongkrak Penjualan
Peran brand image dalam dongkrak penjualan. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Brand image memiliki peran yang lebih penting daripada sekadar promosi untuk meraih kesuksesan jangka panjang.

Menurutnya, Brand image mencerminkan citra perusahaan di mata konsumen dan dapat memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi positif atau negatif terhadap produk atau layanan.

 BACA JUGA:

Sebagai konsumen utama di era digital, konsumen utamanya generasi Z memiliki kecenderungan untuk mendalami lebih jauh tentang suatu produk sebelum membuat keputusan pembelian.

Mereka tidak lagi terpaku pada taktik hard selling, tetapi lebih suka mencari informasi secara menyeluruh, termasuk membaca ulasan dari berbagai platform.

 BACA JUGA:

Keterampilan mereka dalam menelusuri latar belakang produk menjadi strategi berharga untuk menghindari penipuan.

“Gen Z lebih suka story telling, jadi harus ada ceritanya dulu untuk menarik pembeli. Jadi sebagai audience pembeli akan terbawa dan percaya dengan produk tersebut,” kata Marketing Staff Aninda Putri Nabila dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (22/11/2023).

