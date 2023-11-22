Peran Penting Brand Image dalam Dongkrak Penjualan

JAKARTA - Brand image memiliki peran yang lebih penting daripada sekadar promosi untuk meraih kesuksesan jangka panjang.

Menurutnya, Brand image mencerminkan citra perusahaan di mata konsumen dan dapat memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi positif atau negatif terhadap produk atau layanan.

Sebagai konsumen utama di era digital, konsumen utamanya generasi Z memiliki kecenderungan untuk mendalami lebih jauh tentang suatu produk sebelum membuat keputusan pembelian.

Mereka tidak lagi terpaku pada taktik hard selling, tetapi lebih suka mencari informasi secara menyeluruh, termasuk membaca ulasan dari berbagai platform.

Keterampilan mereka dalam menelusuri latar belakang produk menjadi strategi berharga untuk menghindari penipuan.

“Gen Z lebih suka story telling, jadi harus ada ceritanya dulu untuk menarik pembeli. Jadi sebagai audience pembeli akan terbawa dan percaya dengan produk tersebut,” kata Marketing Staff Aninda Putri Nabila dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu (22/11/2023).