Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Cara Raup Cuan dari Bisnis Minuman yang Lagi Viral

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |22:11 WIB
Ini Cara Raup Cuan dari Bisnis Minuman yang Lagi Viral
Ilustrasi Minuman Teh (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Teh saat ini menjadi salah satu minuman favorit masyarakat khususnya di Asia Tenggara. Penelitian terbaru mengungkap ada peluang terbuka lebar dari bisnis minuman teh di masa mendatang.

Menurut laporan Tetra Pak, teh kemasan siap minum semakin diminati dan semakin populer. Peningkatan popularitas ini juga didorong oleh konsumen generasi millenial maupun gen-z, sebagai konsumen dominan di Asia Tenggara.

Singapura, Filipina dan Indonesia gen-z dan generasi millenialnya memiliki kesiapan membentuk masa depan pasar teh. Di mana pengusaha sudah seharusnya memiliki pemahaman tentang pola pikir unik kedua generasi tersebut sehingga dapat memajukan potensi industri teh di masa mendatang.

“Perilaku konsumsi teh mengalami perubahan seiring daya beli yang kini beralih ke gen-z dan generasi millennial. Kedua generasi tersebut bersedia membayar lebih untuk minuman teh yang berkualitas tinggi dan tidak segan untuk mencoba rasa baru," kata Marketing Director Tetra Pak Malaysia, John Jose dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/622/3095433/berikut-strategi-perusahaan-untuk-tingkatkan-bisnis-55tWgv1otc.jpg
Berikut Strategi Perusahaan untuk Tingkatkan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/320/3078824/ridwan-kamil-dorong-anak-muda-jakarta-jadi-pebisnis-usai-belanja-parfum-hingga-jersey-persija-di-uss-2024-E67LF9IUJd.jfif
Ridwan Kamil Dorong Anak Muda Jakarta Jadi Pebisnis Usai Belanja Parfum hingga Jersey Persija di USS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/455/3013225/bisnis-minuman-boba-mulai-merosot-ini-alasannya-b9uL2CgKUk.jpg
Bisnis Minuman Boba Mulai Merosot, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/320/2962663/bisnis-merugi-cnn-filipina-bakal-ditutup-LIdWsVo5Lz.PNG
Bisnis Merugi, CNN Filipina Bakal Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/455/2942955/ternyata-ini-sumber-kekayaan-steffi-zamora-fwoK6tLqJ1.JPG
Ternyata Ini Sumber Kekayaan Steffi Zamora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/320/2925347/peran-penting-brand-image-dalam-dongkrak-penjualan-mFEXsHO5mG.JPG
Peran Penting Brand Image dalam Dongkrak Penjualan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement