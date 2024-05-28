Ini Cara Raup Cuan dari Bisnis Minuman yang Lagi Viral

JAKARTA - Teh saat ini menjadi salah satu minuman favorit masyarakat khususnya di Asia Tenggara. Penelitian terbaru mengungkap ada peluang terbuka lebar dari bisnis minuman teh di masa mendatang.

Menurut laporan Tetra Pak, teh kemasan siap minum semakin diminati dan semakin populer. Peningkatan popularitas ini juga didorong oleh konsumen generasi millenial maupun gen-z, sebagai konsumen dominan di Asia Tenggara.

Singapura, Filipina dan Indonesia gen-z dan generasi millenialnya memiliki kesiapan membentuk masa depan pasar teh. Di mana pengusaha sudah seharusnya memiliki pemahaman tentang pola pikir unik kedua generasi tersebut sehingga dapat memajukan potensi industri teh di masa mendatang.

“Perilaku konsumsi teh mengalami perubahan seiring daya beli yang kini beralih ke gen-z dan generasi millennial. Kedua generasi tersebut bersedia membayar lebih untuk minuman teh yang berkualitas tinggi dan tidak segan untuk mencoba rasa baru," kata Marketing Director Tetra Pak Malaysia, John Jose dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/5/2024).