HOME FINANCE SMART MONEY

Berikut Strategi Perusahaan untuk Tingkatkan Bisnis

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |10:59 WIB

Perusahaan Tingkatkan Bisnis (Foto: Okezone)
JAKARTA – Berikut strategi ekspansi perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Salah satunya membuka buka pabrik baru.

Hal ini untuk memperluas kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi permintaan cokelat berkualitas tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional.

Perusahaan di industri pengolahan biji kakao dan cokelat buka pabrik baru memiliki lahan seluas 9.000 meter persegi ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk memastikan kualitas dan efisiensi dalam setiap proses produksi.

Pabrik di Bandung memiliki kapasitas produksi sebesar 6.000 ton cokelat per tahun, dan dengan beroperasinya pabrik baru di Sumedang.

Total kapasitas produksi perusahaan ditargetkan meningkat hingga mencapai 20.000 ton per tahun.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
