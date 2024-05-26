Bisnis Minuman Boba Mulai Merosot, Ini Alasannya

JAKARTA – Masyarakat kemungkinan besar sudah pernah mencicipi minuman teh susu dengan bola-bola tapioka alias boba.

Teh boba telah menjadi minuman favorit bagi kebanyakan pecinta minuman manis. Namun, sepertinya minuman itu kurang diminati investor.

Nilai saham dua perusahaan pembuat minuman boba berbasis China anjlok saat peluncuran perdana di bursa saham. Padahal masih ada dua perusahaan serupa yang hendak memasuki pasar saham.

Meski begitu, minuman boba masih terus diminati oleh khalayak global sejak popularitasnya menyebar dari Asia ke negara-negara Barat.

Dari London sampai Helsinki hingga ke Buenos Aires dan Cape Town, minuman boba dijual di hampir semua kota besar.

Mengapa minuman boba diminati?

Diperkirakan ada sekitar 50 juta toko penjual minuman boba di China saja – sebuah pasar besar bagi minuman manis itu, yang letaknya tidak jauh dari asal minuman boba, yakni Taiwan.