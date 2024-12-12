Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kenalan dengan 4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Es Teh

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |11:25 WIB
Kenalan dengan 4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Es Teh
Kenalan dengan 4 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Es Teh (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenalan dengan 4 orang terkaya Indonesia yang punya bisnis es teh. 4 orang ini jadi kaya raya berkat usahanya jualan es teh di Indonesia.

Es teh menjadi salah satu minuman yang diminati masyarakat Indonesia. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh berbagai orang demi mendapatkan cuan dari bisnis es teh.

Bahkan, dari jualan es teh, mereka mendapatkan harta kekayaan yang fantastis. Lalu siapa saja 4 orang terkaya Indonesia yang sukses punya bisnis es teh? Berikut ini daftarnya seperti Okezone rangkum, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

1. Jogi Hendra Atmadja

Jogi Hendra Atmadja masuk daftar orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes. Jogi merupakan pendiri dan pemilik Mayora Group, perusahaan yang bergerak di sektor consumer goods yang memiliki berbagai macam produk. salah satunya Teh Pucuk Harum, produsen biskuit hingga permen Kopiko. 

Dari usahanya ini, Jogi Hendra Atmadja mempunyai harta kekayaan USD4,4 miliar atau setara Rp69,9 triliun (kurs Rp15.900 per USD) dan menduduki peringkat 11 sebagai orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes.

 

2. Husain Djojonegoro

Husain Djojonegoro merupakan penerus kerajaan bisnis Orang Tua Group yang juga bergerak di sektor consumer goods. Salah satu produk teh yang dimilikinya adalah Teh Gelas. Selain itu, ada juga beberapa produk mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan diri telah lama menjadi bagian dari kehidupan konsumen Indonesia seperti Formula, Tango, Teh Gelas, MintZ, Blaster, Oops, dan Kiranti.

Dari bisnis ini, Husain Djojonegoro mempunyai harta kekayaan USD1,3 miliar atau setara Rp20,6 triliun (kurs Rp15.900 per USD) dan menduduki peringkat 40 sebagai orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
