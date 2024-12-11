Segini Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Dikabarkan Caplok Bakmi GM Rp2,4 Triliun

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono yang dikabarkan mengakuisisi Bakmi GM.

Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono atau yang dikenal sebagai Hartono Bersaudara ini mengakuisisi hingga 85% saham PT Griya Miesejati, pengelola Bakmi GM.

Akuisisi Bakmi GM ini melalui Grup Djarum yang dimiliki Hartono Bersaudara tersebut. Nilai akuisisi tersebut sekitar USD126-USD151 juta atau setara Rp2 triliun sampai Rp2,4 triliun.

Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono merupakan seorang adik kakak yang bergelar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Keduanya merupakan pemilik Djarum hingga pemegang saham mayoritas BCA, sehingga tidak heran mempunyai harta kekayaan yang fantastis.

Dalam data Forbes terbaru, Jakarta, Rabu (11/12/2024), harta kekayaan Robert Budi Hartono mencapai USD26,2 miliar atau setara Rp416,5 triliun (kurs Rp15.900 per USD). Dengan harta kekayaan sebanyak ini, Robert Budi Hartono menduduki peringkat 3 sebagai orang terkaya di Indonesia.

Sementara sang kakak, Michael Bambang Hartono mempunyai harta kekayaan USD25,2 miliar atau setara Rp400,6 triliun dan menduduki peringkat 4 sebagai orang terkaya di Indonesia.

Namun jika digabungkan, total harta kekayaan Hartono Bersaudara ini mencapai Rp817,1 triliun.

Angka kekayaan ini masih lebih rendah jika dibandingkan harta orang terkaya di Indonesia saat ini yaitu Prajogo Pangestu yang memiliki kekayaan USD58,5 miliar atau setara Rp936,5 triliun.