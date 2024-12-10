Djarum Milik Orang Terkaya RI Akuisisi Bakmi GM Rp2,4 Triliun

JAKARTA - Grup Djarum dikabarkan bakal mengakuisisi hingga 85% saham PT Griya MieSejati. Griya MieSejati adalah perusahaan induk jaringan restoran mi tertua di Tanah Air, Bakmi GM.

Mengutip Dealstreet Asia, Selasa (10/12/2024), nilai akuisisi tersebut sekitar Rp2 triliun sampai Rp2,4 triliun atau sekitar USD126-151 juta.

BACA JUGA: Daftar 10 Saham Paling Cuan dan Jeblok dalam Sepekan

Griya MieSejati adalah induk perusahaan restoran cepat saji Bakmi GM. Restoran yang dulunya bernama Bakmi Gajah Mada ini didirikan pada 1959 dan kini, outlet Bakmi GM tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Sementara Grup Djarum merupakan salah satu grup bisnis keluarga terbesar di Indonesia. Grup bisnis ini telah menaungi banyak lini bisnis mulai dari perusahaan rokok, perbankan, pusat perbelanjaan, telekomunikasi, hingga bisnis berbasis digital.

Grup Djarum dimiliki dua bersaudara Budi Hartono dan Bambang Hartono. Pendiri Djarum sendiri adalah Oei Wie Gwan, ayah dari Budi dan Bambang Hartono.