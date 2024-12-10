Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Djarum Milik Orang Terkaya RI Akuisisi Bakmi GM Rp2,4 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |16:22 WIB
Djarum Milik Orang Terkaya RI Akuisisi Bakmi GM Rp2,4 Triliun
Grup Djarum Caplok Bakmi GM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Grup Djarum dikabarkan bakal mengakuisisi hingga 85% saham PT Griya MieSejati. Griya MieSejati adalah perusahaan induk jaringan restoran mi tertua di Tanah Air, Bakmi GM.

Mengutip Dealstreet Asia, Selasa (10/12/2024), nilai akuisisi tersebut sekitar Rp2 triliun sampai Rp2,4 triliun atau sekitar USD126-151 juta.

Griya MieSejati adalah induk perusahaan restoran cepat saji Bakmi GM. Restoran yang dulunya bernama Bakmi Gajah Mada ini didirikan pada 1959 dan kini, outlet Bakmi GM tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali.

Sementara Grup Djarum merupakan salah satu grup bisnis keluarga terbesar di Indonesia. Grup bisnis ini telah menaungi banyak lini bisnis mulai dari perusahaan rokok, perbankan, pusat perbelanjaan, telekomunikasi, hingga bisnis berbasis digital.

Grup Djarum dimiliki dua bersaudara Budi Hartono dan Bambang Hartono. Pendiri Djarum sendiri adalah Oei Wie Gwan, ayah dari Budi dan Bambang Hartono.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159/budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100/orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement