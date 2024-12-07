Daftar 10 Saham Paling Cuan dan Jeblok dalam Sepekan

Sabtu, 07 Desember 2024 |13:06 WIB

10 daftar saham paling cuan dan anjlok (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghimpung sederet saham-saham yang cuan dan jeblok sepanjang pekan ini. Selama periode transaksi 2-6 Desember 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 3,77% ke 7.382,78.

Adapun rata-rata frekuensi transaksi harian yang melesat 8,66% menjadi 1,24 juta kali transaksi per hari. Market cap juga meningkat 5,6% menjadi Rp12.673 triliun, dari pekan sebelumnya.

Melansir statistik BEI, Sabtu (7/12/2024), berikut adalah deretan saham penghuni top gainers dan top losers pekan ini:

Top Gainers

1. PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melesat 68,84% ke Rp600 dari Rp356

2. PT Fuj Finance Indonesia Tbk (FUJI) melejit 58,00% ke Rp316 dari Rp200

3. PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) menguat 47,50% ke Rp885 dari Rp600

4. PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) menanjak 33,33% ke Rp164 dari Rp123

5. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) melonjak 30,30% ke Rp4.300 dari Rp3.330

6. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK) melambung 29,93% ke Rp890 dari Rp685

7. PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) tumbuh 29,89% ke Rp4.780 dari Rp3.680

8. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 29,28% ke Rp234 dari Rp181

9. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) meningkat 28,30% ke Rp8.500 dari Rp6.625

10. PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) menjulang 28,12% ke Rp246 dari Rp192