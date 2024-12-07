JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghimpung sederet saham-saham yang cuan dan jeblok sepanjang pekan ini. Selama periode transaksi 2-6 Desember 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 3,77% ke 7.382,78.
Adapun rata-rata frekuensi transaksi harian yang melesat 8,66% menjadi 1,24 juta kali transaksi per hari. Market cap juga meningkat 5,6% menjadi Rp12.673 triliun, dari pekan sebelumnya.
Melansir statistik BEI, Sabtu (7/12/2024), berikut adalah deretan saham penghuni top gainers dan top losers pekan ini:
Top Gainers
1. PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melesat 68,84% ke Rp600 dari Rp356
2. PT Fuj Finance Indonesia Tbk (FUJI) melejit 58,00% ke Rp316 dari Rp200
3. PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) menguat 47,50% ke Rp885 dari Rp600
4. PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) menanjak 33,33% ke Rp164 dari Rp123
5. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) melonjak 30,30% ke Rp4.300 dari Rp3.330
6. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK) melambung 29,93% ke Rp890 dari Rp685
7. PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) tumbuh 29,89% ke Rp4.780 dari Rp3.680
8. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 29,28% ke Rp234 dari Rp181
9. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) meningkat 28,30% ke Rp8.500 dari Rp6.625
10. PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) menjulang 28,12% ke Rp246 dari Rp192