Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Paling Cuan dan Jeblok dalam Sepekan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |13:06 WIB
Daftar 10 Saham Paling Cuan dan Jeblok dalam Sepekan
10 daftar saham paling cuan dan anjlok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghimpung sederet saham-saham yang cuan dan jeblok sepanjang pekan ini. Selama periode transaksi 2-6 Desember 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 3,77% ke 7.382,78.

Adapun rata-rata frekuensi transaksi harian yang melesat 8,66% menjadi 1,24 juta kali transaksi per hari. Market cap juga meningkat 5,6% menjadi Rp12.673 triliun, dari pekan sebelumnya.

Melansir statistik BEI, Sabtu (7/12/2024), berikut adalah deretan saham penghuni top gainers dan top losers pekan ini:

Top Gainers

1. PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melesat 68,84% ke Rp600 dari Rp356

2. PT Fuj Finance Indonesia Tbk (FUJI) melejit 58,00% ke Rp316 dari Rp200

3. PT Rig Tenders Indonesia Tbk (RIGS) menguat 47,50% ke Rp885 dari Rp600

4. PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) menanjak 33,33% ke Rp164 dari Rp123

5. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) melonjak 30,30% ke Rp4.300 dari Rp3.330

6. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk (SNLK) melambung 29,93% ke Rp890 dari Rp685

7. PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) tumbuh 29,89% ke Rp4.780 dari Rp3.680

8. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 29,28% ke Rp234 dari Rp181

9. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) meningkat 28,30% ke Rp8.500 dari Rp6.625

10. PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) menjulang 28,12% ke Rp246 dari Rp192

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099892/pendapatan-tumbuh-emiten-migas-percepat-ekspansi-strategis-rypakP2URP.jpg
Pendapatan Tumbuh, Emiten Migas Percepat Ekspansi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099819/ihsg-turun-ke-level-7-023-pada-sesi-i-CV2IVv4rvj.jpg
IHSG Turun ke Level 7.023 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099808/rapor-pasar-modal-ri-2025-ihsg-sempat-tembus-7-905-fj6IBUY3Qw.jpg
Rapor Pasar Modal RI 2024, IHSG Sempat Tembus 7.905
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099767/ihsg-dibuka-lesu-pada-perdagangan-akhir-2024-EKf7XqJtQf.jpg
IHSG Dibuka Lesu pada Perdagangan Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/278/3099619/prediksi-ihsg-di-hari-terakhir-perdagangan-2024-berikut-analisanya-MLzjZLjOb6.jpg
Prediksi IHSG di Hari Terakhir Perdagangan 2024, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/278/3099369/ihsg-sepekan-menguat-0-75-ke-level-7-036-3QbWeF2JM1.jpg
IHSG Sepekan Menguat 0,75% ke Level 7.036
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement