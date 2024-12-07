Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Naik 3,77% ke Level 7.382

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |07:07 WIB
IHSG Sepekan Naik 3,77% ke Level 7.382
IHSG sepekan menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan mengalami penguatan sebesar 3,77% menjadi berada pada level 7.382,785 dari 7.114,266 pada pekan lalu.

Melansir laman Bursa Efek Indonesia (BEI), data perdagangan pada periode 2—6 Desember 2024 cukup positif. Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa mengalami kenaikan sebesar 8,66% menjadi 1,24 juta kali transaksi dari 1,14 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Kenaikan diikuti oleh kapitalisasi pasar Bursa, yaitu sebesar 5,60% menjadi Rp12.673 triliun dari Rp12.000 triliun pada sepekan sebelumnya.

Selama sepekan, rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 20,30% menjadi Rp10,72 triliun dari Rp13,45 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata volume transaksi harian Bursa sepekan mengalami perubahan sebesar 30,19% menjadi 18,22 miliar lembar saham dari 26,10 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Investor asing hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp170,35 miliar dan investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp22,63 triliun sepanjang tahun 2024.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

