Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 0,36%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.339

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |12:19 WIB
Naik 0,36%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.339
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Jumat (6/12/2024). IHSG siang ini naik 0,36% atau 26,21 poin ke level 7.339.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,89 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,79 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 609.550 kali. Adapun, sebanyak 291 saham harganya naik, 233 saham harganya turun dan 250 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 1,03%, sektor energi naik 0,98%, sektor properti naik 0,79%, sektor keuangan naik 0,25%, sektor siklikal naik 0,13% dan sektor bahan baku naik 0,10%. Sedangkan sektor kesehatan turun 0,77%, sektor non siklikal turun 0,34%, sektor industri turun 0,12%, sektor transportasi turun 0,10% dan sektor infrastruktur turun 0,01%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 27,87% ke Rp156, PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) naik 23,53% ke Rp210, dan PT Dosni Roha Indonesia Tbk (ZBRA) naik 20,90% ke Rp81.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099892/pendapatan-tumbuh-emiten-migas-percepat-ekspansi-strategis-rypakP2URP.jpg
Pendapatan Tumbuh, Emiten Migas Percepat Ekspansi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099819/ihsg-turun-ke-level-7-023-pada-sesi-i-CV2IVv4rvj.jpg
IHSG Turun ke Level 7.023 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099808/rapor-pasar-modal-ri-2025-ihsg-sempat-tembus-7-905-fj6IBUY3Qw.jpg
Rapor Pasar Modal RI 2024, IHSG Sempat Tembus 7.905
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099767/ihsg-dibuka-lesu-pada-perdagangan-akhir-2024-EKf7XqJtQf.jpg
IHSG Dibuka Lesu pada Perdagangan Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/278/3099619/prediksi-ihsg-di-hari-terakhir-perdagangan-2024-berikut-analisanya-MLzjZLjOb6.jpg
Prediksi IHSG di Hari Terakhir Perdagangan 2024, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/278/3099369/ihsg-sepekan-menguat-0-75-ke-level-7-036-3QbWeF2JM1.jpg
IHSG Sepekan Menguat 0,75% ke Level 7.036
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement