Naik 0,36%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.339

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Jumat (6/12/2024). IHSG siang ini naik 0,36% atau 26,21 poin ke level 7.339.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,89 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,79 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 609.550 kali. Adapun, sebanyak 291 saham harganya naik, 233 saham harganya turun dan 250 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 1,03%, sektor energi naik 0,98%, sektor properti naik 0,79%, sektor keuangan naik 0,25%, sektor siklikal naik 0,13% dan sektor bahan baku naik 0,10%. Sedangkan sektor kesehatan turun 0,77%, sektor non siklikal turun 0,34%, sektor industri turun 0,12%, sektor transportasi turun 0,10% dan sektor infrastruktur turun 0,01%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 27,87% ke Rp156, PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) naik 23,53% ke Rp210, dan PT Dosni Roha Indonesia Tbk (ZBRA) naik 20,90% ke Rp81.