MARKET UPDATE

IHSG Melemah ke 7.302 di Perdagangan Akhir Pekan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |09:26 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan akhir pekan. IHSG pagi ini dibuka melemah ke level 7.302,66 pada Jumat (6/12/2024).

Dalam semenit pertama, IHSG turun 0,24% ke 7.295,75. Total 155 saham menguat, 135 melemah, dan 656 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp406,2 miliar.

Sejumlah indeks pendukung juga merosot seperti LQ45 turun 0,47% ke 870,31, JII melandai 0,50% ke 511,27, ddan IDX30 turun 0,44% ke 444,62.

Sebagian besar sektor berada di zona merah, sementara penguatan ditopang oleh transportasi, teknologi, dan energi.

Telusuri berita finance lainnya
