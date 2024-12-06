IHSG Melemah ke 7.302 di Perdagangan Akhir Pekan

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan akhir pekan. IHSG pagi ini dibuka melemah ke level 7.302,66 pada Jumat (6/12/2024).

Dalam semenit pertama, IHSG turun 0,24% ke 7.295,75. Total 155 saham menguat, 135 melemah, dan 656 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp406,2 miliar.

Sejumlah indeks pendukung juga merosot seperti LQ45 turun 0,47% ke 870,31, JII melandai 0,50% ke 511,27, ddan IDX30 turun 0,44% ke 444,62.

Sebagian besar sektor berada di zona merah, sementara penguatan ditopang oleh transportasi, teknologi, dan energi.