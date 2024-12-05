IHSG Merosot ke 7.293 pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun di sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham turun 0,45% atau 32,80 poin ke level 7.293.

Siang ini, Kamis (5/12/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,48 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,06 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 731.048 kali. Adapun, sebanyak 274 saham harganya terkoreksi, 268 saham harganya naik dan 235 saham lainnya stagnan.

Sektor keuangan turun 0,82%, sektor teknologi turun 0,28%, sektor industri turun 0,24% dan sektor industri turun 0,12%. Sementara sektor properti naik 0,88%, sektor energi naik 0,52%, sektor transportasi naik 0,16%, sektor infrastruktur naik 0,04% dan sektor kesehatan naik 0,02%. Sedangkan sektor bahan baku dan sektor siklikal stagnan.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) naik 29,31% ke Rp150, PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) naik 19,75% ke Rp7.125 dan PT Multipolar Tbk (MLPL) naik 17,43% ke Rp128.