Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Merosot ke 7.293 pada Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |12:37 WIB
IHSG Merosot ke 7.293 pada Sesi I
IHSG Melemah pada Sesi I. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun di sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks saham turun 0,45% atau 32,80 poin ke level 7.293.

Siang ini, Kamis (5/12/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,48 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,06 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 731.048 kali. Adapun, sebanyak 274 saham harganya terkoreksi, 268 saham harganya naik dan 235 saham lainnya stagnan.

Sektor keuangan turun 0,82%, sektor teknologi turun 0,28%, sektor industri turun 0,24% dan sektor industri turun 0,12%. Sementara sektor properti naik 0,88%, sektor energi naik 0,52%, sektor transportasi naik 0,16%, sektor infrastruktur naik 0,04% dan sektor kesehatan naik 0,02%. Sedangkan sektor bahan baku dan sektor siklikal stagnan.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) naik 29,31% ke Rp150, PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) naik 19,75% ke Rp7.125 dan PT Multipolar Tbk (MLPL) naik 17,43% ke Rp128.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099892/pendapatan-tumbuh-emiten-migas-percepat-ekspansi-strategis-rypakP2URP.jpg
Pendapatan Tumbuh, Emiten Migas Percepat Ekspansi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099819/ihsg-turun-ke-level-7-023-pada-sesi-i-CV2IVv4rvj.jpg
IHSG Turun ke Level 7.023 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099808/rapor-pasar-modal-ri-2025-ihsg-sempat-tembus-7-905-fj6IBUY3Qw.jpg
Rapor Pasar Modal RI 2024, IHSG Sempat Tembus 7.905
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099767/ihsg-dibuka-lesu-pada-perdagangan-akhir-2024-EKf7XqJtQf.jpg
IHSG Dibuka Lesu pada Perdagangan Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/278/3099619/prediksi-ihsg-di-hari-terakhir-perdagangan-2024-berikut-analisanya-MLzjZLjOb6.jpg
Prediksi IHSG di Hari Terakhir Perdagangan 2024, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/278/3099369/ihsg-sepekan-menguat-0-75-ke-level-7-036-3QbWeF2JM1.jpg
IHSG Sepekan Menguat 0,75% ke Level 7.036
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement