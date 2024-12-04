IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,82% ke 7.326, Transaksi Rp10,9 Triliun

, Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |17:21 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 130,74 poin atau 1,82% ke level 7.326 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (4/12/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 395 saham menguat, 226 saham melemah dan 324 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,92 triliun dari 21,45 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,64 persen ke 883,59, indeks JII naik 2,25 persen ke 512,20, indeks IDX30 naik 1,65 persen ke 452,02 dan indeks MNC36 menguat 1,59 persen ke 344,67.

Sedangkan sektoral mayoritas menguat seperti bahan baku 3,39 persen, konsumer siklikal 0,30 persen, energi 1,36 persen, finansial 0,95 persen, kesehatan 0,32 persen, industri 0,80 persen, infrastruktur 1,84 persen, konsumer non siklikal 1,43 persen, properti 0,84 persen, transportasi 0,14 persen.

Sektoral yang melemah hanya ada teknologi 0,70 persen.