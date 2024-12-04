Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Melesat 1,49%, IHSG Sesi I Tembus Level 7.300

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |12:27 WIB
Melesat 1,49%, IHSG Sesi I Tembus Level 7.300
IHSG Sesi I Menguat. (Foto: Okezone.com)




JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat hingga jeda makan siang. IHSG naik 1,49% ke level 7.303,52.

Meski sempat tertekan saat bel pembukaan, IHSG mampu bertahan hijau hingga sesi siang dengan level gerak di 7.187,47-7.323,38.

Total 482 saham menguat, 257 melemah, dan 266 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp5,6 triliun.

Sejumlah indeks pendukung juga kompak di zona hijau, seperti LQ45, JII, IDX30, hingga MNC36.

Sebanyak 10 dari 11 sektor menguat ditopang oleh sektor bahan baku, energi, infrastruktur, dan konsumer nonsiklikal. Sedangkan yang turun hanya teknologi 0,32%.

Tiga saham pemimpin top gainers meliputi PT Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO) naik 29,17% ke Rp155, PT Green Power Group Tbk (LABA) tumbuh 24,83% ke Rp362, dan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) melesat 23,56% ke Rp236.

