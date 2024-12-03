Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.196

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |17:00 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke Level 7.196
IHSG Hari Ini Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melejit 2,11% ke level 7.196 pada Selasa (3/12/2024).

Sepanjang perdagangan IHSG konsisten di zona hijau dengan rentang level 7.102,21 - 7.196,01.

Total 356 saham menguat, 211 melemah, dan 220 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp12,74 triliun, dari volume 20,6 miliar saham.

LQ45 menguat 3,02 persen ke 856,33, JII tumbuh 1,99 persen ke 500,95, dan IDX30 naik 3,08 persen ke 444,68.

Mayoritas sektor indeks berada di zona hijau ditopang oleh sektor teknologi yang naik lebih dari 3 persen.

