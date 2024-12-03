Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Dibuka Menguat 1,41% ke Level 7.146

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |09:35 WIB
IHSG Dibuka Menguat 1,41% ke Level 7.146
IHSG Dibuka Menguat di Awal Perdagangan . (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat hari ini. IHSG naik ke level 7.047,05.

Semenit berjalan, Selasa (3/12/2024), IHSG langsung melejit 1,41% ke 7.146,37.

Total 239 saham menguat, 119 melemah, dan 579 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp908,6 miliar, dari volume 932 juta saham.

LQ45 menguat 1,85% ke 859,42, JII tumbuh 1,41% ke 498,09, dan IDX30 naik 1,90% ke 439,60.

Mayoritas sektor indeks berada di zona hijau dipimpin oleh teknologi, bahan baku, dan konsumer siklikal. Sedangkan yang turun hanya kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 20,00% ke Rp84, PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) tumbuh 18,52% ke Rp320, dan PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) melesat 16,57% ke Rp394

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099892/pendapatan-tumbuh-emiten-migas-percepat-ekspansi-strategis-rypakP2URP.jpg
Pendapatan Tumbuh, Emiten Migas Percepat Ekspansi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099819/ihsg-turun-ke-level-7-023-pada-sesi-i-CV2IVv4rvj.jpg
IHSG Turun ke Level 7.023 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099808/rapor-pasar-modal-ri-2025-ihsg-sempat-tembus-7-905-fj6IBUY3Qw.jpg
Rapor Pasar Modal RI 2024, IHSG Sempat Tembus 7.905
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099767/ihsg-dibuka-lesu-pada-perdagangan-akhir-2024-EKf7XqJtQf.jpg
IHSG Dibuka Lesu pada Perdagangan Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/278/3099619/prediksi-ihsg-di-hari-terakhir-perdagangan-2024-berikut-analisanya-MLzjZLjOb6.jpg
Prediksi IHSG di Hari Terakhir Perdagangan 2024, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/278/3099369/ihsg-sepekan-menguat-0-75-ke-level-7-036-3QbWeF2JM1.jpg
IHSG Sepekan Menguat 0,75% ke Level 7.036
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement