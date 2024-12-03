IHSG Dibuka Menguat 1,41% ke Level 7.146

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat hari ini. IHSG naik ke level 7.047,05.

Semenit berjalan, Selasa (3/12/2024), IHSG langsung melejit 1,41% ke 7.146,37.

Total 239 saham menguat, 119 melemah, dan 579 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp908,6 miliar, dari volume 932 juta saham.

LQ45 menguat 1,85% ke 859,42, JII tumbuh 1,41% ke 498,09, dan IDX30 naik 1,90% ke 439,60.

Mayoritas sektor indeks berada di zona hijau dipimpin oleh teknologi, bahan baku, dan konsumer siklikal. Sedangkan yang turun hanya kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 20,00% ke Rp84, PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) tumbuh 18,52% ke Rp320, dan PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) melesat 16,57% ke Rp394