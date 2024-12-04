Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Harta Kekayaan Hartono Bersaudara

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |08:01 WIB
Adu Harta Kekayaan Hartono Bersaudara
Adu Harta Kekayaan Hartono Bersaudara. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Adu harta kekayaan Hartono Bersaudara. Hartono bersaudara masih berada di jajaran orang paling kaya Indonesia.

Meski tak lagi menjadi orang terkaya, Hartono Bersaudara tetap sebagai konglomerat terkaya. Bila ditotal harta milik Michael dan Robert Hartono mencapai Rp700 triliun.

Kakak-beradik ini sangat sukses dalam bisnis rokok kretek terbesar di Indonesia. Hartono bersaudara mengumpulkan kekayaan dari industri tembakau dan hingga kini tetap menjadi salah satu produsen rokok kretek paling sukses di negara ini.

Selain terkenal sukses dalam bisnis rokok kretek, kekayaan Hartono bersaudara juga diperoleh dari sejumlah bisnis besar lainnya yang mereka geluti.

Berikut adu harta kekayaan Hartono Bersaudara:

Michael Hartono

Michael Hartono merupakan kakak kandung dari R. Budi Hartono. Ia mewarisi perusahaan rokok Djarum dari sang ayah, yaitu Oei Wie Gwam.

Berdasarkan laporan Forbes Time Billionaires per Selasa (3/12/2024), Michael Hartono memiliki harta kekayaan hingga USD24,2 miliar atau setara dengan Rp385,7 triliun (kurs Rp15.940).

Ia juga meraup kekayaan dari bisnis rokok Djarum, yang dikenal sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Selain itu, ia juga mengelola perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat yang mencakup area sekitar 65.000 hektar.

Sebagian besar kekayaan Michael berasal dari investasinya di saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA. Selain itu, Dwimuria dimiliki oleh Michael sebanyak 49% saham.

Tak hanya itu, sumber kekayaan Michael juga diperoleh dari penawaran saham perdana (IPO) perusahaan e-commerce Blibli melalui PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 510 juta dolar AS.

Robert Budi Hartono

Berdasarkan laporan Forbes Time Billionaires per Selasa (3/12/2024), R. Budi Hartono memiliki harta kekayaan hingga USD25,2 miliar atau setara dengan Rp401,6 triliun (kurs Rp15.940).

Robert adalah Bos dari Djarum, Polytron, dan juga pemegang saham terbesar di Bank Central Asia (BCA). Selain itu, Dwimuria dimiliki oleh Robert sebanyak 51% saham.

Halaman:
1 2
