Pengusaha Wanita yang Masuk Daftar Orang Terkaya Indonesia

JAKARTA - Pengusaha wanita yang masuk daftar orang terkaya Indonesia. Di antaranya Dewi Kam, Marina Budiman hingga Arini Subianto.

Banyak dari mereka yang sukses di bidangnya, dan bisnis yang mereka kelola telah dikenal hingga ke mancanegara. Perkembangan ini menggambarkan transformasi sosial yang lebih luas menuju kesetaraan dan penguatan gender, seiring dengan semakin besarnya kontribusi perempuan di berbagai aspek kehidupan.

Berikut ini 5 daftar pengusaha wanita yang jadi orang terkaya di Indonesia, yang dirangkum Okezone, Selasa (3/12/2024).

1. Dewi Kam

Dewi Kam memiliki saham minoritas sebesar 10 persen di perusahaan tambang batu bara di Indonesia, yaitu PT Bayan Resources Tbk. Hartanya langsung meningkat drastis pada 2022 karena nilai saham Bayan Resources naik hingga tiga kali lipat di tengah krisis energi global saat itu.

BACA JUGA: 3 Orang Kaya di Indonesia yang Punya Bisnis Bank

Selain itu, dia berpengalaman dalam pembangunan pembangkit listrik. Dia memiliki 91 persen saham dari PT Sumbergas Sakti Prima. Perusahaan ini menjadi pengembang di sejumlah proyek pembangkit listrik tanah air.

Berdasarkan data Real Time Forbes, Dewi menempati posisi ke-10 dalam fo daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2023, dengan harta kekayaan mencapai USD4,6 miliar atau sekitar Rp73 triliun (Kurs USD 1 = Rp 15 ribu).

2. Marina Budiman

Marina Budiman, salah satu pendiri sekaligus presiden komisaris DCI Indonesia, telah mencatat prestasi luar biasa di industri teknologi. Bersama Otto Toto Sugiri, ia membangun DCI pada tahun 2011, yang kini menjadi salah satu perusahaan pusat data terkemuka di Indonesia.

Sebelum mendirikan DCI, Marina memulai karirnya di Bank Bali pada tahun 1985, kemudian bergabung dengan Sigma Cipta Caraka pada tahun 1989, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi.

BACA JUGA: 10 Orang Kaya di Dunia dari Bisnis Kosmetik

Selain itu, Marina juga memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan internet di Indonesia. Pada tahun 1994, ia mendirikan Indonet, penyedia layanan internet pertama di Indonesia, yang membuka jalan bagi revolusi digital di Indonesia.

Kesuksesan ini menjadikannya masuk dalam urutan 47 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Menurut data Real Time Forbes (3/12/2024), Marina memiliki harta USD1,4 miliar atau setara dengan Rp22 triliun (Kurs USD 1 = Rp 15 ribu).