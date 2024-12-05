Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Willie Salim, TikTokers yang Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Pedagang Es Teh Usai Dihina Gus Miftah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |18:14 WIB
Segini Harta Kekayaan Willie Salim, TikTokers yang Kasih Uang Cash Rp100 Juta ke Pedagang Es Teh Usai Dihina Gus Miftah
Willie Salim Beri Uang ke Penjual Es (Foto: Okezone)
JAKARTA - Segini harta kekayaan Willie Salim, Tiktokers yang kasih uang cash sebanyak Rp100 juta ke pedagang es teh. Pedagang es teh diolok-olok oleh Gus Miftah di pengajiannya di Magelang, Jawa Tengah.

Dalam video yang beredar di dunia maya, Pak Sunhaji yang merupakan pedagang es teh sempat ditanya oleh Gus Miftah apakah es teh dagangannya masih banyak. Namun setelah menjawab, Pak Sunhaji justru dikatai dengan sebutan bodoh.

Video itu seketika viral dan membuat geram masyarakat seluruh Indonesia. Di sisi lain, sejumlah pihak yang langsung mendatangi kediaman Pak Sunhaji sang penjual es teh untuk memberi santunan dan donasi.

Salah satunya adalah tiktokers terkenal, Willie Salim. Kreator Tiktok yang memang suka bagi-bagi uang dan hadiah ini datang langsung ke kediaman Pak Sunhaji untuk memberikan uang bantuan cash senilai Rp100 juta. Hal ini pun sontak membuat terharu.

"Gak nyangka, terharu. Tidak nyangka. Uang sebanyak ini Ya Allah," kata Pak Sunhaji dikutip dari postingan TikTok @williesalim.

Halaman:
1 2
