Segini Kisaran Tarif Ceramah Gus Miftah yang Viral Usai Olok-Olok Pedagang Es Teh

JAKARTA - Segini kisaran tarif ceramah Gus Miftah yang viral usai olok pedagang es teh. Gus Miftah belakangan ini menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial usai video dirinya memperolok-olok pedagang es teh.

Dalam rekaman tersebut, diketahui Gus Miftah diminta para jamaahnya untuk memborong jualan pedagang es tersebut, Namun, bukannya memborong dagangan es teh tersebut, ia justru memperolok-oloknya.

“Es tehmu ijek okeh ora? Masih? Yo kono didoll, go**k (Es tehmu masih banyak gak? Masih? Ya sana dijual go*)” ujar Gus Miftah disambut gelak tawa para tamu di atas panggung.

Video yang terjadi pada November 2024 lalu, hingga kini terus viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat warganet.

Lantas, berapa tarif ceramah Gus Miftah?