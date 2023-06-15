Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Alasan Seleksi CPNS 2023 Dibuka Lagi

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |05:01 WIB
Ternyata Ini Alasan Seleksi CPNS 2023 Dibuka Lagi
PNS. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 kembali dibuka, baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ada sejumlah pertimbangan dan alasan kenapa seleksi CASN tahun ini diadakan kembali.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerangkan sejumlah variabel yang mempertimbangkan pengadaan CASN 2023.

"Indikatornya jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran," ujarnya.

Adapun rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK.

 

