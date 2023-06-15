Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai Beroperasi 18 Agustus 2023

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |06:46 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai Beroperasi 18 Agustus 2023
Kereta Cepat Jakarta Bandung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah mengumumkan bahwa masyarakat mulai bisa naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada 18 Agustus 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan bahwa pengoperasian tersebut ditujukan untuk pengenalan KCJB kepada masyarakat. Di mana masyarakat akan diajak untuk mencobal kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Selain itu, Emir juga mengatakan bahwa nantinya pada pengoperasian di Agustus 2023 ini akan dilakukan mulai dari Stasiun Halim hingga ke Padalarang dengan kecepatan 350 km per jam dan waktu tempuh perjalanan sekitar 30 menit.

Adapun Emir mengungkap bahwa saat ini pihaknya bersama stakeholder terkait masih melakukan kajian lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mencoba KCJB.

Pasalnya hal tersebut berkaitan dengan teknis pembayaran.

Halaman:
1 2
