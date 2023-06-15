Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji PNS Tahun 2024 Naik 10 Kali Lipat untuk Golongan Apa Saja? Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:37 WIB
Gaji PNS Tahun 2024 Naik 10 Kali Lipat untuk Golongan Apa Saja? Ini Penjelasan Sri Mulyani
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Gaji PNS tahun 2024 naik 10 kali lipat untuk golongan apa saja? ini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani menarik dikulik. Adapun rencana ini akan disampaikan dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tahun 2024.

Lantas apakah benar akan ada gaji PNS tahun 2024 naik 10 kali lipat untuk golongan apa saja? ini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat harus melakukan diskusi dan rapat mendetail mengenai rencana ini.

Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani kalau rencana kenaikan gaji PNS tengah didiskusikan bersama Presiden Jokowi.“Kenaikan gaji PNS Insya Allah sedang digodok dengan Bapak Presiden, beliau sedang mempertimbangkan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190532/indra_sjafrie-Qbsf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Indra Sjafri di Timnas Indonesia yang Resmi Dipecat PSSI Usai Gagal di SEA Games 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236/gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement