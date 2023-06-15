Gaji PNS Tahun 2024 Naik 10 Kali Lipat untuk Golongan Apa Saja? Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA- Gaji PNS tahun 2024 naik 10 kali lipat untuk golongan apa saja? ini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani menarik dikulik. Adapun rencana ini akan disampaikan dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN tahun 2024.

Lantas apakah benar akan ada gaji PNS tahun 2024 naik 10 kali lipat untuk golongan apa saja? ini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat harus melakukan diskusi dan rapat mendetail mengenai rencana ini.

Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani kalau rencana kenaikan gaji PNS tengah didiskusikan bersama Presiden Jokowi.“Kenaikan gaji PNS Insya Allah sedang digodok dengan Bapak Presiden, beliau sedang mempertimbangkan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.