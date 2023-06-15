Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Alex Anak Miliarder George Soros, Pewaris Kerajaan Bisnis Rp370 Triliun

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |04:02 WIB
Mengenal Alex Anak Miliarder George Soros, Pewaris Kerajaan Bisnis Rp370 Triliun
Putra George Soros, Alex. (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Miliarder Amerika Serikat (AS) George Soros telah mewariskan kerajaan bisnisnya senilai USD25 miliar atau setara Rp370 triliun kepada putranya, yaitu Alex yang berusia 37 tahun.

Alex merupakan anak keempat George Soros dari lima bersaudara. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga Soros yang menduduki komite investasi Soros Fund Management.

 BACA JUGA:

Adapun Alex mulai mengambil alih Open Society Foundations (OSF) sebagai ketua pada Desember dan juga bertanggung jawab atas Super PAC ayahnya, yang merupakan mekanisme di AS untuk mengarahkan dana ke partai politik.

Alex mengatakan bahwa Open Society Foundations akan mengejar tujuan yang sama seperti saat dipimpin ayahnya.

Yayasan itu tetap mendukung kebebasan berbicara, reformasi peradilan pidana, hak minoritas dan pengungsi, serta mendukung politisi liberal.

 BACA JUGA:

Namun, dia juga akan memasukkan inisiatif hak suara, aborsi, dan kesetaraan gender sambil mengejar agenda yang lebih berfokus pada AS.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190299/raup_cuan-wyH0_large.png
Inspirasi Bisnis Kos-kosan yang Bikin Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/470/3144680/rumah_sakit_atma_jaya-7HG8_large.jpeg
Luas Rumah Subsidi Jadi 25 Meter, Ini Penjelasan Fahri Hamzah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/470/3140286/rumah_subsidi-8OxH_large.jpg
Daftar Pengusaha Kakap Jor-joran Danai 3 Juta Rumah Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/470/3126113/rumah_di_jakarta-frl5_large.jpg
Pengumuman! Rumah Jakarta di Bawah Rp2 Miliar Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/470/3114478/rumah-1WAE_large.jpg
Krisis Perumahan, WNA Dilarang Beli Rumah Selama 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/470/3107577/dulux-5Tdi_large.jpg
Ini Tren Warna Cat Rumah di 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement