Ini 6 Cara Dapat Uang Rp1 Juta dalam Sehari Tanpa Modal

JAKARTA - Di era teknologi kini ada banyak cara untuk mendapatkan sejumlah uang secara praktis. Sebab, ada proses yang harus dilalui sebelumnya hingga mampu mendapatkan uang 1 juta sehari. Begini cara dapat uang jutaan dalam sehari tanpa modal memang menarik untuk dikulik.

Adapun berikut ini beberapa cara mendapatkan uang 1 juta dalam sehari tanpa modal yang wajib diketahui generasi kini.

1. Freelancer

Sebagai pekerja lepas atau freelancer menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang 1 juta sehari. Tidak terikat kontrak panjang dengan perusahaan atau organisasi, tetapi memiliki ikatan kerja yang sesuai dengan pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan.

Ada banyak peluang besar bagi freelancer di dunia internet, seperti penulis konten atau desain. Ada banyak mempromosikan diri, seperti melalui media sosial maupun bergabung atau mendaftar di situs-situs freelance terbaik untuk mengikuti proyek yang ada.

2. Affiliate Marketing

Kini affiliate marketing menjadi salah satu cara mendapatkan uang dari internet tanpa modal. Sebab hanya bertugas untuk membantu menjual barang atau jasa tanpa harus membeli atau menyetok dagangannya.

Contoh paling mudah dengan mengikuti Program Afiliasi e-commerce, Anda akan mendapatkan komisi hingga 10% dari harga barang yang dipromosikan. Caranya cukup membagikan link produk afiliasi ke sosial media.