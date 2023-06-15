Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini 6 Cara Dapat Uang Rp1 Juta dalam Sehari Tanpa Modal

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:07 WIB
Ini 6 Cara Dapat Uang Rp1 Juta dalam Sehari Tanpa Modal
Cara Cari Uang Tanpa Modal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Di era teknologi kini ada banyak cara untuk mendapatkan sejumlah uang secara praktis. Sebab, ada proses yang harus dilalui sebelumnya hingga mampu mendapatkan uang 1 juta sehari. Begini cara dapat uang jutaan dalam sehari tanpa modal memang menarik untuk dikulik.

Adapun berikut ini beberapa cara mendapatkan uang 1 juta dalam sehari tanpa modal yang wajib diketahui generasi kini.

1. Freelancer

Sebagai pekerja lepas atau freelancer menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang 1 juta sehari. Tidak terikat kontrak panjang dengan perusahaan atau organisasi, tetapi memiliki ikatan kerja yang sesuai dengan pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan.

Ada banyak peluang besar bagi freelancer di dunia internet, seperti penulis konten atau desain. Ada banyak mempromosikan diri, seperti melalui media sosial maupun bergabung atau mendaftar di situs-situs freelance terbaik untuk mengikuti proyek yang ada.

2. Affiliate Marketing

Kini affiliate marketing menjadi salah satu cara mendapatkan uang dari internet tanpa modal. Sebab hanya bertugas untuk membantu menjual barang atau jasa tanpa harus membeli atau menyetok dagangannya.

Contoh paling mudah dengan mengikuti Program Afiliasi e-commerce, Anda akan mendapatkan komisi hingga 10% dari harga barang yang dipromosikan. Caranya cukup membagikan link produk afiliasi ke sosial media.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement