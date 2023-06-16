Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp6.020 Triliun

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |07:05 WIB
Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp6.020 Triliun
Utang luar negeri Indonesia turun. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2023 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Posisi ULN Indonesia pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD403,1 miliar atau setara Rp6.020 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan posisi ULN akhir Maret 2023 sebesar USD403,3 miliar. (Kurs: Rp14.936/USD).

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,8% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta.

Adapun ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2023 tercatat sebesar USD194,1 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD194,0 miliar.

Secara tahunan posisi ULN pemerintah tumbuh 1,8% (yoy) setelah mengalami kontraksi 1,1% (yoy) pada bulan sebelumnya.

