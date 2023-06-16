Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Minta Mahasiswa Jadi Pengusaha, Bahlil: Gaji Menteri Cuma Rp19 Juta

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:26 WIB
Minta Mahasiswa Jadi Pengusaha, Bahlil: Gaji Menteri Cuma Rp19 Juta
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta para mahasiswa untuk menjadi pengusaha.

"Teman-teman semua yang kuliah, saya menyarankan kalian untuk menjadi pengusaha. Saya udah rasa gaji menteri kalian tahu berapa? Menteri ini cuma gaya aja, gaji menteri itu cuman Rp19 juta dana operasi menteri itu Rp100 juta lebih," ucap Bahlil dalam acara Research & Innovation Expo 2023, dikutip Jumat (16/6/2023).

Bahlil menyatakan bahwa jumlah tersebut tidak sebanding dengan gaji dan dana operasional saat dirinya menjadi pengusaha.

Bahkan dia bercerita saat dirinya menjadi direktur wilayah di salah satu perusahaan saja, gaji yang ia dapatkan mencapai Rp60 juta.

Hingga akhirnya Bahlil memutuskan untuk mundur dan membuka usaha sendiri, setelah itu, Bahlil terjun ke dunia politik, menjadi ketua HIPMI hingga akhirnya menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
