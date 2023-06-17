Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Jangan Berani Curang!

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |08:30 WIB
7 Fakta Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Jangan Berani Curang!
Rekrutmen Bersama BUMN 2023 (Foto: Instagram/fhci.bumn)
A
A
A

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN 2023 memasuki tahap ujian atau test. Adapun jadwal test tahap I sudah ke luar.

Mengutip instagram FHCI.BUMN, disampaikan jadwal live test untuk lulusan SMA hingga S2.

Adapun jadwal test untuk lulusan D3, D4/S1, s.d S2 pada 12-19 Juni 2023. Ujian yang akan dilakukan terkait Kemampuan Dasar (TKD) & Akhlak.

Untuk lulusan SMA pada tanggal 20 Juni 2023. Adapun ujiannya terkait Test Kemampuan Dasar (TKD).

Dalam hal ini, panitia pelaksana Rekrutmen Bersama BUMN 2023 mengungkapkan berbagai modus kecurangan yang dilakukan peserta saat tes Rekrutmen Bersama BUMN di tahun lalu. Mulai dari pakai joki sampai penggunaan teknologi semuanya ketahuan.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone Sabtu, (17/6/2023) tentang Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

1. Peserta RBB 2023 masuki tahap tes 1

Rekrutmen Bersama BUMN 2023 memasuki tahap ujian atau test. Adapun jadwal test tahap I sudah ke luar. Mengutip instagram FHCI.BUMN, disampaikan jadwal live test untuk lulusan SMA hingga S2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement