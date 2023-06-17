7 Fakta Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Jangan Berani Curang!

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN 2023 memasuki tahap ujian atau test. Adapun jadwal test tahap I sudah ke luar.

Mengutip instagram FHCI.BUMN, disampaikan jadwal live test untuk lulusan SMA hingga S2.

Adapun jadwal test untuk lulusan D3, D4/S1, s.d S2 pada 12-19 Juni 2023. Ujian yang akan dilakukan terkait Kemampuan Dasar (TKD) & Akhlak.

Untuk lulusan SMA pada tanggal 20 Juni 2023. Adapun ujiannya terkait Test Kemampuan Dasar (TKD).

Dalam hal ini, panitia pelaksana Rekrutmen Bersama BUMN 2023 mengungkapkan berbagai modus kecurangan yang dilakukan peserta saat tes Rekrutmen Bersama BUMN di tahun lalu. Mulai dari pakai joki sampai penggunaan teknologi semuanya ketahuan.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone Sabtu, (17/6/2023) tentang Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

1. Peserta RBB 2023 masuki tahap tes 1

