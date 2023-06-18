Alasan Kenapa Harga Makanan di Warteg Murah Meriah

JAKARTA - Alasan kenapa harga makanan di warteg murah meriah. Apalagi, tempat makan ini merupakan salah satu bagian dari UMKM sektor yang bercirikan pelayanan cepat dengan harga terjangkau.

Apalagi, penjual juga harus memperhatikan tingkat harga sesuai dengan keuntungan yang didapat. Agar bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan keunggulan kompetitif dapat bersaing dalam memenuhi pembeli.

Adapun alasan kenapa harga makanan di warteg murah meriah dikarenakan tidak membutuhkan biaya sebesar restoran selama berjualan.

Kemudian, warteg juga tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja.

Di mana, biasanya pekerja di warteg hanya 1 – 2 orang saja. Selain itu, membuka warteg bisa dilakukan di mana saja. Bahkan bisa di wilayah rumah Anda sendiri.

Dengan modal yang tidak begitu besar membuat sebagian masyarakat memilih untuk membuka usaha tersebut. Melansir buku '99 Bisnis Ibu Rumah Tangga' karya Malahayati, perhitungan modal dan biaya pengeluaran sangat penting dalam persiapan bisnis warung makan.