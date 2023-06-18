Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Alasan Kenapa Harga Makanan di Warteg Murah Meriah

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:01 WIB
Alasan Kenapa Harga Makanan di Warteg Murah Meriah
Alasan harga makanan di warteg murah meriah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan kenapa harga makanan di warteg murah meriah. Apalagi, tempat makan ini merupakan salah satu bagian dari UMKM sektor yang bercirikan pelayanan cepat dengan harga terjangkau.

Apalagi, penjual juga harus memperhatikan tingkat harga sesuai dengan keuntungan yang didapat. Agar bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan keunggulan kompetitif dapat bersaing dalam memenuhi pembeli.

Adapun alasan kenapa harga makanan di warteg murah meriah dikarenakan tidak membutuhkan biaya sebesar restoran selama berjualan.

Kemudian, warteg juga tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja.

Di mana, biasanya pekerja di warteg hanya 1 – 2 orang saja. Selain itu, membuka warteg bisa dilakukan di mana saja. Bahkan bisa di wilayah rumah Anda sendiri.

Dengan modal yang tidak begitu besar membuat sebagian masyarakat memilih untuk membuka usaha tersebut. Melansir buku '99 Bisnis Ibu Rumah Tangga' karya Malahayati, perhitungan modal dan biaya pengeluaran sangat penting dalam persiapan bisnis warung makan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/320/3044655/tren-industri-mamin-menperin-konsumen-sekarang-fokus-produk-berkualitas-ooS1SSkKJd.jpg
Tren Industri Mamin, Menperin: Konsumen Sekarang Fokus Produk Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3041964/jokowi-setujui-cukai-makanan-olahan-siap-saji-jf1oadSqPy.jpg
Jokowi Setujui Cukai Makanan Olahan Siap Saji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/320/3037576/roti-aoka-disebut-mengandung-bahan-berbahaya-manajemen-buka-suara-h38f9NyUTJ.jpg
Roti Aoka Disebut Mengandung Bahan Berbahaya, Manajemen Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/320/2923928/ini-5-produk-makanan-palestina-di-indonesia-Sbu12EJ0zx.jpg
Ini 5 Produk Makanan Palestina di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/320/2913353/burger-king-brand-klasik-berusia-69-tahun-sowk5O4fmd.jpg
Burger King, Brand Klasik Berusia 69 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/320/2902241/mcdonald-s-israel-diboikot-gara-gara-beri-4-000-lebih-makanan-gratis-ke-tentara-israel-JayPTX2HBJ.jpg
McDonald's Israel Diboikot Gara-Gara Beri 4.000 Lebih Makanan Gratis ke Tentara Israel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement