HOME FINANCE

Hadir di Kebumen International Expo 2023, Pertamina Wadahi UMKM Binaan Perluas Pasar Dalam Negeri

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |17:05 WIB
Hadir di Kebumen International Expo 2023, Pertamina Wadahi UMKM Binaan Perluas Pasar Dalam Negeri
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto didampingi Vice President CSR & SMEPP Managemen Pertamina Persero Fajriah Usman beserta jajaran melaksanakan secara simbolis pelepasan Tukik di Pantai Jogosimo. (Foto: Pertamina)
A
A
A

KEBUMEN - PT Pertamina (Persero) mendorong perluasan pasar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal melalui ajang pameran dalam negeri maupun internasional.

Hal ini tercermin dari partisipasi 19 UMKM lokal binaan Pertamina dalam Kebumen International Expo (KIE) 2023, yang digelar selama 17–24 Juni 2023 di Alun-Alun Kebumen, Jawa Tengah.

KIE merupakan acara tahunan yang ke-2 di Kebumen, untuk mempromosikan produk unggulan Kabupaten Kebumen pada sektor perdagangan, pariwisata dan investasi (trade, tourism, and investment), ke investor dan konsumen dari dalam dan luar negeri.

“Tahun ini, Pertamina melibatkan 19 UMKM terbaik di bidang kerajinan, kuliner dan fashion yang berasal dari Kebumen dan Jawa Tengah, yang diharapkan dapat menjangkau pasar lebih luas. Event ini menjadi ajang yang sangat baik karena ditargetkan akan dihadiri oleh sekitar 240.000 orang,” ujar Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero).

Fadjar mengungkapkan, UMKM binaan Pertamina hadir melalui program kemitraan, serta melalui Pertamina Foundation dalam program Womenpreneur, pemberdayaan pesantren program Santripreneur, serta kelompok disabilitas Kebumen yang tergabung dalam kelompok usaha Mutiara Handycraft.

Senada dengan itu, Bupati Kebumen Arif Sugianto menyampaikan apresiasinya kepada Pertamina yang telah mendukung pelaku UMKM, sehingga pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke pasar ekspor.

