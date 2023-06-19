Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerima Bansos Kartu Prakerja Tembus 17 Juta Peserta

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |04:44 WIB
Penerima Bansos Kartu Prakerja Tembus 17 Juta Peserta
Peserta kartu prakerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penerima bansos Kartu Prakerja tembus 17 juta peserta sejak diluncurkan pada 2020. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program kartu prakerja mayoritas diikuti oleh perempuan.

“Penerimanya sudah lebih dari 17 juta, jadi cukup masif dan sekitar 54 persennya wanita dan sebagian besar pendidikannya di bawah SMA, dan sesudah lulus itu kita lihat sebagian mendapatkan pekerjaan baru, sebagian menjadi pengusaha atau UMKM. Nah, ini yang ingin kita terus berdayakan," kata Menko Airlangga, dilansir dari Antara.

Hingga saat ini, program Kartu Prakerja telah diimplementasikan di 514 kabupaten/kota. Untuk tahun 2023, program tersebut ditargetkan menjangkau 1 juta peserta dengan total anggaran Rp4,37 triliun.

Dengan menggunakan skema normal, pada tahap awal program Kartu Prakerja akan menghabiskan mandat anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang.

Halaman:
1 2
