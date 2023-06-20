Intip Sosok Pemilik Adaro Indonesia

JAKARTA - PT Adaro Energy Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi.

Perusahaan ini menjadi salah satu kontributor utama perubahan iklim, yang secara substansial bermakna risiko terhadap kesehatan, mata pencaharian, keamanan pangan, persediaan air, serta keamanan dan pertumbuhan ekonomi.

Itu dikarenakan perusahaan tersebut berhasil memproduksi batu bara sebanyak 54 juta ton pada 2020 lalu serta bertanggung jawab atas 0,13% dari total emisi rumah kaca industri global dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2015.

Adapun saat ini CEO dan pemegang saham penting Adaro Energy Indonesia ialah Garibaldi Thohir, kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Garibaldi Thohir pun diketahui sempat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada majalah Forbes dan menempati peringkat ke-17.