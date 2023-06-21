Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Idul Adha 29 Juni, Cuti Bersama 28 dan 30 Juni 2023! Resmi Ditambah Jadi 3 Hari

Hana Wahyuti , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |04:11 WIB
Libur Idul Adha 29 Juni, Cuti Bersama 28 dan 30 Juni 2023! Resmi Ditambah Jadi 3 Hari
Libur Panjang dan Cuti Bersama Idul Adha 2023. (Foto: Okezone.com/Freepik)




JAKARTA - Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memutuskan Libur Idul Adha resmi jadi 3 hari.

Libur Idul Adha 2023 pada tanggal 29 Juni 2023, sementara cuti bersama pada 28 dan 30 Juni telah tertuang dalam perubahan kedua Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

Sebelumnya, ada alasan libur Idul Adha 2023 diusulkan menjadi tiga hari. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas karena adanya usulan cuti bersama Idul Adha 2023.

Adapun, dengan munculnya usulan cuti bersama ini, maka libur Idul Adha akan berlangsung pada 28, 29, dan 30 Juni 2023.

“Jadi gini, waktu itu sudah dibahas dirapatkan di Sesneg terkait dengan penambahan cuti bersama. Jadi bukan semata-mata soal Muhammadiyah. Ini kan sedang libur anak-anak sekolah, sehingga kualitas keluarga ini supaya ke depan semakin bagus,” kata Azwar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

