HUT DKI Jakarta, Naik MRT, LRT dan Transjakarta Cuma Bayar Rp1

JAKARTA - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 DKI Jakarta LRT, MRT dan Transjakarta menetapkan tarif Rp1 bagi masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi pada Kamis 22 Juni 2023.

Penerapan tarif ini diberlakukan Kamis pukul 00.00-23.59 WIB sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta e-0078 Tahun 2023.

"Pada hari Kamis, 22 Juni 2023, LRT Jakarta mengumumkan penerapan tarif khusus Rp1 sebagai persembahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat," ujar Head of Corporate Secretary Division PT LRT Jakarta Sheila Indira Maharshi, Rabu (21/6/2023).

"Kami sadar pentingnya peran kami dalam memfasilitasi perjalanan masyarakat Jakarta, dan berharap langkah ini akan mendorong lebih banyak warga Jakarta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik, sebagai langkah nyata dalam mengurangi kemacetan, dan menekan emisi gas buang kendaraan yang berpengaruh pada tingkat polusi udara” ujarnya.

Adapun bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi tersebu dapat melakukan pembayaran (tap-in dan tap-out) di LRT Jakarta, penumpang bisa menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) seperti JakLingko Card, JAK Card, Flazz, E-Money, Brizzi, dan lainnya.