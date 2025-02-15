Cara Mudah Warga Jakarta Akses Layanan Desain Teknik Perizinan Gratis

JAKARTA - Inovasi layanan jasa desain gambar teknik perizinan dan non-perizinan gratis yang di inisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mendapat apresiasi dari masyarakat.

1. Beri Kemudahan Bagi Warga Jakarta

Layanan ini memberikan kemudahan bagi warga dalam memperoleh desain gambar teknik yang diperlukan untuk proses perizinan maupun konsultasi pembangunan rumah dan bangunan lainnya.

Salah satu warga Kecamatan Cipayung, mengungkapkan kegembiraannya atas layanan ini.

"Pelayanannya sangat cepat dan petugasnya ramah. Saya dibantu dalam setiap langkah, mulai dari pengajuan hingga mendapatkan gambar yang saya perlukan untuk izin pembangunan rumah saya," katanya dikutip YouTube DMPTSP DKI Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

2. Hadirkan Berbagai Inovasi

Dinas DMPTSP DKI Jakarta telah menghadirkan berbagai inovasi, termasuk layanan jemput bola yang dilakukan oleh petugas AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor). Dengan layanan ini, petugas langsung mendatangi warga yang membutuhkan bantuan dalam mengurus izin dan gambar teknik.

"Kami melakukan sosialisasi hingga ke tingkat RW agar masyarakat lebih mengenal layanan ini dan tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ketiga yang berpotensi merugikan," ujar Kepala UP DMPTSP Kecamatan Cipayung, Dian Damairini.

Selain itu, kemudahan akses layanan ini juga didukung dengan sistem online melalui platform JAKEVO. Warga cukup mengunggah dokumen yang dibutuhkan, dan proses desain gambar teknik akan dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Setelah selesai, hasil gambar dapat langsung diunduh dan digunakan untuk keperluan perizinan bangunan melalui aplikasi SIMBG.