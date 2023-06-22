Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

HUT ke-496 DKI, Intip Peluang Investasi dan Ekonomi di Jakarta

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:15 WIB
HUT ke-496 DKI, Intip Peluang Investasi dan Ekonomi di Jakarta
Peluang investasi dan ekonomi Jakarta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mengintip peluang investasi dan ekonomi di Jakarta bertepatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi DKI Jakarta pada 22 Juni ini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengungkap bahwa pada triwulan I tahun 2023 realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai angka USD1,2 miliar.

Diketahui berdasarkan data Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta pada periode Januari-Maret (Triwulan I) tahun 2023 menembus angka Rp36,5 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp17,5 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp19,0 Triliun.

Adapun secara agregat realisasi investasi di DKI Jakarta yang mencapai Rp36,5 Triliun pada triwulan I tahun 2023 ini pun telah memberikan kontribusi 11% terhadap capaian realisasi penanaman modal nasional.

