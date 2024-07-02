Mal Pelayanan Publik Jakarta Untungkan Warga dan Pengusaha

JAKARTA — Pemerintah Azerbaijan mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Republik Azerbaijan Ulvi Mehdiyev mengungkapkan bahwa dirinya sangat terhormat atas undangan untuk mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta.

“Saya sangat senang berada di mal pelayanan publik di Jakarta ini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang begitu baik. Saya merasa seperti berada di pusat layanan ASAN Xidmat di Baku saat berada di mal layanan publik Jakarta ini,” ujar Ulvi Mehdiyev di MPP Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024).

Dirinya juga mengungkapkan bahwa Indonesia dan Azerbaijan sudah menjalin kemitraan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagai hasil dari kolaborasi tersebut, Indonesia turut mendirikan sebuah mall pelayanan publik yang terinspirasi dari Azerbaijan.

“Kami telah menjalin kerja sama yang sangat sukses selama bertahun-tahun dengan Indonesia. Sebagai hasil dari kolaborasi ini, Mal Pelayanan Publik Jakarta didirikan dan juga didasarkan pada ASAN. Saya juga sangat senang dapat berbagi keahlian Azerbaijan dalam merealisasikan dan melaksanakan proses ini,” kata Ulvi Mehdiyev.

Setelah berkeliling melihat seluruh layanan yang ada di MPP DKI Jakarta, Ulvi Mehdiyev mengatakan bahwa pusat pelayanan publik ini merupakan tempat yang sangat efisien baik untuk masyarakat maupun pengusaha.

“Mal Layanan Publik Jakarta beroperasi dengan prinsip satu atap satu pintu, menciptakan kondisi yang sangat baik dan menguntungkan bagi warga serta pengusaha yang berkunjung. Dengan satu kunjungan, warga dapat mengakses layanan KTP, paspor, investasi, dan pajak di satu tempat. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya pemerintah,” ucapnya.