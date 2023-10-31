Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadiri Peresmian Mal Pelayanan Publik, Pj Gubernur Sultra: Tingkatkan Kualitas Layanan Publik dan Kualitas Investasi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:05 WIB
Hadiri Peresmian Mal Pelayanan Publik, Pj Gubernur Sultra: Tingkatkan Kualitas Layanan Publik dan Kualitas Investasi
Peresmian Sepuluh Mal Pelayanan Publik (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menpan RB Abdullah Azwar Anas, secara serentak meresmikan sepuluh mal pelayanan publik (MPP) di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Kesepuluh MPP yang diresmikan berada di Kab. Buleleng (Bali), Kab. Sekadau (Kalbar), Kota Palangkaraya (Kalteng), Kab. Manggarai Timur (NTT), Kota Kupang (NTT), Kab. Morowali (Sulteng), Kab. Bone (Sulsel), Kab. Lebak (Banten), Kab. Aceh Tengah (Aceh), dan Kab. Tulang Bawang Barat (Lampung).

Azwar Anas mendorong para Pj Kepala Daerah agar menghadirkan MPP di setiap kabupaten dan kota diwilayahnya guna pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Saya harap semua Penjabat Kepala Daerah dapat membangun MPP pada setiap kabupaten/kota di daerahnya masing-masing. Tidak perlu gedung baru, tetapi pelayanan prima yang dibutuhkan masyarakat," ungkap Menpan-RB itu.

Peresmian ke sepuluh MPP dilakukan bertepatan dengan Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan MPP tahun 2023. Hadir langsung dalam kegiatan ini Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama 21 Pj. Gubernur lainnya, 10 Pj. Bupati, dan 16 Pj. Walikota.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, yang turut hadir dalam peresmian itu. Ia menyatakan dukungannya terhadap program MPP. Menurutnya keberadaan MPP untuk membantu memperbaiki pelayanan publik bagi masyakat dan sekaligus mendukung iklim investasi melalui kemudahan berusaha bagi investor.

Halaman:
1 2
