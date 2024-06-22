Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

HUT ke-497, Ahok Harap Jakarta Tak Tenggelam

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |15:16 WIB
HUT ke-497, Ahok Harap Jakarta Tak Tenggelam
Ahok Sampaikan Ulang Tahun untuk Jakarta. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengucapkan selamat ulang tahun 497 Kota Jakarta. Dirinya menyampaikan sederet harapannya kepada Ibu Kota Negara ini.

Melalui unggahan Instagramnya, Ahok memberikan selamat ulang tahun kepada Jakarta.

“Selamat ulang tahun ke-497 Jakarta! Apa harapan kalian untuk Jakarta ke depannya?,” tulis ahok dalam Instagramnya, Sabtu (22/6/2024)

Dirinya juga memanjatkan sejumlah harapan bagi kota Jakarta untuk kedepannya.

“Mari kita berharap bersama di ulang tahun ke-497 ini ada harapan bahwa Jakarta tidak tenggelam. Ada harapan bahwa Jakarta warga Jakarta ada yang mengurus dengan baik. Ada harapan keadilan sosial. Itu harapan kita bersama,” ujar Ahok

Sebagai informasi, tanggal 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai berdirinya Kota Jakarta. Hal ini tertuang dalam keputusan DPR kota sementara No.6/D/K/1956.

